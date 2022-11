BVB-Stürmer Anthony Modeste hat sich operieren lassen

Borussia Dortmunds Stürmer Anthony Modeste hat sich zu Beginn der WM-Pause einer Leistenoperation unterzogen.

Den 35-Jährigen plagten nach Angaben des BVB schon seit einigen Wochen Beschwerden, die ihn in Trainings und Spielen behindert haben. «Jetzt geht es direkt in die Reha, damit ich im neuen Jahr wieder fit und voller Energie auf dem Platz stehen kann», sagt der 34-Jährige nach der Operation am Mittwochabend. Modeste wechselte im Sommer für rund 5 Mio. Euro Ablöse vom 1. FC Köln nach Dortmund. Für seinen neuen Klub bestritt er 20 Spiele und erzielte dabei zwei Tore.

#BVB-Stürmer Anthony #Modeste hat sich erfolgreich einer geplanten Leisten-OP unterzogen. Den 35-Jährigen hatten seit einigen Wochen Beschwerden begleitet und im Training und den letzten Spielen vor der WM-Pause behindert. Gute Besserung, Tony! 🍀 ➡️ https://t.co/95qRXYJSda — Borussia Dortmund (@BVB) November 17, 2022

psc 17 November, 2022 10:30