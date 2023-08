BVB sucht noch einen Stürmer: Hugo Ekitiké ist ein heisses Thema

Borussia Dortmund lässt öffentlich verlauten, dass für den Angriff noch Verstärkung gesucht wird. Eine heisse Spur führt zu PSG-Profi Hugo Ekitiké.

Der 21-Jährige spielt im Starensemble der Pariser noch die zweite Geige. Deshalb zieht er einen Transfer in diesem Sommer sehr ernsthaft in Betracht. Zuletzt war die Rede davon, dass er sich gerne Ligakonkurrent Lens anschliessen würde, PSG aber einen Verkauf an Everton bevorzugt. Eine Offerte der Toffees sollen die Franzosen sogar akzeptiert haben.

Auch Borussia Dortmund mischt gemäss "L'Équipe" nun aber mit. Ins Profil würde der 1,89 Meter grosse Franzosen beim Bundesligisten passen. Trainer Edin Terzic sagt gegenüber "Ruhr Nachrichten" nämlich, dass man angesichts des temporären Ausfalls von Sébastien Haller im Winter noch nach einem grossen Stürmer Ausschau hält: "Es gibt nicht viele Spieler in unserem Kader, die über 1,80m gross sind. Haller wird im Winter zum Africa Cup fahren. Für diese Phasen und Profile schauen wir, tauschen uns aus."

psc 10 August, 2023 13:27