BVB-Trainer Marco Rose macht den Fans wegen Haaland Hoffnungen

Erling Haaland ist einer der begehrtesten Stürmer auf dem Transfermarkt. Gemeinhin wird mit einem Wechsel im Sommer 2022 gerechnet. Zwingend ist dies allerdings nicht, wie BVB-Trainer Marco Rose nun klarstellt.

Aus Sicht des Dortmunder Coaches ist noch längst nicht in Stein gemeisselt, dass der norwegische Jungstar den BVB nächstes Jahr verlassen wird. “Er hat ja noch einen langfristigen Vertrag bei uns. Nur weil in der Öffentlichkeit permanent davon geredet wird, dass er den BVB im nächsten Sommer verlässt, muss das ja nicht zwangsläufig auch so sein”, sagt Rose in der “Sport Bild”.

Aus seiner Sicht gibt es durchaus Chancen auf weitere Spielzeiten mit Haaland, “wenn wir hier eine aussergewöhnliche Geschichte schreiben. Es gibt ja keinen Automatismus. Ich bin da sehr entspannt.”

Angeblich greift im kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel im Bereich von 75 bis 90 Mio. Euro. Diverse europäische Topklubs umgarnen den 21-Jährigen. Dessen ist sich Rose durchaus bewusst: “Jeder europäische Spitzenklub wäre ja fast blöd, wenn er Erlings Entwicklung nicht genau verfolgen würde. Alles andere würde mich auch wundern. Das ist ja schließlich ihr Job.”

psc 18 August, 2021 10:44