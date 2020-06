Es wird heiss: BVB vor Verhandlungen mit Gerson

Borussia Dortmund macht in der Personalie Gerson ernst: Borussia Dortmund nimmt einem Medienbericht zufolge Gespräche mit einem Berater des 23-jährigen Brasilianers aufg.

Der zentrale Mittelfeldspieler schnürt seine Schuhe noch in der Heimat für Spitzenklub Flamengo. Wie “Fox Sports” nun berichtet, weilt ein Berater des Spielmachers in Europa, um Gespräche mit Borussia Dortmund und auch mit Chelsea zu führen. Der Weg von Gerson soll demnach im Sommer wieder nach Europa führen. Dort spielte der Profi in der Serie A bereits für den AC Florenz und die AS Roma. Im vergangenen Sommer kehrte er wieder in die Heimat zurück – offenbar nur zwischenzeitlich.

Chelsea bot zuletzt für Gerson angeblich 18 Mio. Euro. Dieses wurde allerdings nicht direkt angenommen. Flamengo soll wegen der Coronakrise aber durchaus in Geldnöten sein. Deshalb gilt ein Gerson-Verkauf als wahrscheinlich, auch wenn dieser sportlich schmerzt. Als Forderung stehen 35 Mio. Euro im Raum.

psc 8 Juni, 2020 09:23