BVB-Verlängerung: Hitz unschlüssig

Ein halbes Jahr vor Vertragsende ist noch immer nicht klar, ob Borussia Dortmund und Marwin Hitz weiter zusammenarbeiten werden. Der Schweizer Goalie zögert.

Immer, wenn Marwin Hitz in den vergangenen zweieinhalb Jahren gebraucht wurde, war er da. Mit dem 33-Jährigen verfügt Borussia Dortmund über die vermeintlich beste Nummer 2 der gesamten Bundesliga. Und mit Hitz’ Diensten, sei es seine Vertretungseinsätze für Roman Bürki oder der tägliche Eifer im Training, zeigt sich der BVB hochzufrieden.

Nach Informationen der “Ruhr Nachrichten” möchten die Schwarz-Gelben daher die Ende Saison auslaufende Zusammenarbeit verlängern. Sportdirektor Michael Zorc sei bereits in den Dialog mit der Spielerseite getreten. Es gebe jedoch ein elementares Problem: Hitz zögere noch mit einer Zusage.

Der zweimalige Nati-Goalie evaluiert in diesen Tagen seine persönliche Situation. Für seinen im Profibusiness wohl letzten grossen Vertrag muss Hitz eine Grundsatzentscheidung treffen: Entweder er setzt sich beim BVB weiterhin auf die Bank oder vollzieht noch mal einen Vereinswechsel und wird bei seinem neuen Klub die Nummer 1.

Für Hitz, der vor Kurzem zum dritten Mal Vater wurde, spiele vor allen Dingen das Familiäre eine grosse Rolle. Erst im Vorjahr baute der Goalie ein Haus in seiner Heimstadt St. Gallen, unweit des Kybunpark. In der Vergangenheit waren immer mal wieder Gerüchte um eine Rückkehr zum FC St. Gallen aufgekommen. Möglicherweise wird das Thema in den nächsten Wochen noch mal heiss.

aoe 15 Januar, 2021 09:17