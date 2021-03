BVB gibt Verletzungs-Update: Jadon Sancho fällt aus

Die Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten: Jadon Sancho wird Borussia Dortmund erst einmal nicht zur Verfügung stehen.

Der 20-Jährige erlitt im Pokalspiel gegen Gladbach in der vergangenen Woche eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Diese ist gravierend. Sancho verpasste bereits das Spitzenspiel gegen den FC Bayern (2:4) am Wochenende und wird auch für das Champions League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Sevilla am Dienstagabend nicht zur Verfügung stehen. BVB-Trainer Edin Terzic sagt, dass Sancho dem Verein “erstmal nicht zur Verfügung” steht.

Besser sieht es bei den zuletzt ebenfalls angeschlagenen Erling Haaland und Thorgan Hazard aus: Beide werden gegen Sevilla wohl spielen können. Ob es für Giovanni Reyna und Raphaël Guerreiro reicht, ist hingegen noch offen.

psc 8 März, 2021 14:47