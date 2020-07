BVB-Verteidiger Leonardo Balerdi zum Medizincheck bei neuem Klub

Der argentinische Verteidiger Leonardo Balerdi wird bereits am Mittwoch zum Medizintest beim neuen Klub erwartet.

Der 21-Jährige soll für eine Saison an Olympique Marseille in die Ligue 1 verliehen werden. Unklar ist, ob eine Kaufoption integriert wird oder nicht. Der “kicker” meldete zuletzt, dass der BVB langfristig weiterhin auf den 21-Jährigen setzt und deshalb auf eine solche verzichten will. Der argentinische Journalist Julio Pavoni berichtet nun hingegen, dass eine Kaufoption in Höhe von 14 Mio. Euro enthalten sein wird.

In Kürze wird Klarheit darüber herrschen, wie und wo es mit Balerdi weitergeht.

psc 21 Juli, 2020 10:03