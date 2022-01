Auch BVB-Verteidiger Nico Schulz weckt Interesse in der Türkei

Roman Bürki wird sich wohl in Kürze auf Leihbasis dem türkischen Spitzenklub Galatasaray anschliessen. Ein anderer Verein vom Bosporus bekundet Interesse an Aussenverteidiger Nico Schulz.

Laut “Bild” ist Fenerbahçe am 28-Jährigen dran. Schulz kam in dieser Saison beim BVB zu insgesamt 17 Einsätzen. Er ist auf der linken Seite aber nicht erste Wahl und muss in der Regel Raphaël Guerreiro den Vortritt lassen, sofern dieser fit ist. Ein Abgang wird schon seit längerem nicht ausgeschlossen. Ob er angesichts seines bis 2024 laufenden Vertrags in Dortmund nun die Herausforderung bei Fenerbahçe annehmen möchte, ist noch unklar. Dort würde er unter anderem auf die früheren Bundesliga-Profis Mesut Özil (33), Max Meyer (26) und Luiz Gustavo (34) treffen.

psc 28 Januar, 2022 11:55