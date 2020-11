BVB-Boss Watzke wagt Prognose bei Supertalent Moukoko

Borussia Dortmunds Sturmtalent Youssoufa Moukoko feiert am 20. November seinen 16. Geburtstag. Dann kann er auch für die Profis auflaufen. Klubboss Hans-Joachim Watzke attestiert dem Youngster eine grosse Zukunft.

Moukoko pulverisiert bei den BVB-Junioren derzeit alle Rekorde. Aktuell läuft er für die U19 auf und trifft dort weiterhin am Laufmeter. Trainings mit den Profis standen in den letzten Monaten für das Megatalent bereits an, bald könnte er auch zu Einsätzen in der Bundesliga oder gar Champions League kommen. Ab Beginn des 17. Lebensjahrs ist dies möglich. Am 20. November ist es soweit. Watzke spricht sich in einem Interview mit “Sky” dafür aus, geduldig mit dem Youngster zu sein. Seine Aufregung und Vorfreude auf den Nachwuchsnationalspieler kann er aber nicht verbergen: “Da muss man auch aufpassen. Er ist ein aussergewöhnliches Talent. Wenn du dieses Tor-Gen hast, egal, ob du bei der U19 drei oder vier Buden machst, wenn du die regelmässig machst, hast du das Gen irgendwann.”

Watzke betont aber auch, dass Moukoko nicht “überfrachtet” werden dürfe, da er der “Jüngste von allen” sei. Auch wegen dem bald 16-Jährigen hat sich Dortmund gegen die Verpflichtung eines weiteren Mittelstürmers entschieden: “Es ist ja ideal, Erling spielt ja in der Regel, und wenn es dann vielleicht mal die Möglichkeit gibt, dass der mal eine Pause braucht, dann wird es der Trainer ja vielleicht mal mit Youssoufa versuchen.”

psc 9 November, 2020 15:42