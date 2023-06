BVB weiterhin in Kontakt mit Beratern von Sancho

Jadon Sancho verliess Borussia Dortmund 2021 gen Manchester United. Seit Wochen wird über eine Rückkehr spekuliert. Wie steht es um diese?

Bei Borussia Dortmund träumt so mancher Fan von einer Rückkehr Jadon Sanchos. Bereits seit März halten die Spekulationen an, wonach der Offensivspieler in diesem Sommer von Manchester United zurück zum BVB kehren könnte. Und eine Rückkehr des 23-jährigen Profis gilt zumindest weiterhin als möglich.

Beim BVB beobachtet man die Situation von Sancho weiterhin, berichtet die "Sport Bild". Der Kontakt ist nie abgebrochen. Sportdirektor Sebastian Kehl ist immer wieder im Austausch mit seinen Beratern von der Project Elite Group. Allerdings sind die Dortmunder auf den Aussenbahnen mit Donyell Malen, Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville nach wie vor gut besetzt, obendrein müssten die Dortmunder die Ablöse von rund 50 Millionen Euro plus Sanchos Gehalt stemmen. Stand jetzt ist eine Rückkehr also eher unrealistisch, aber nicht ausgeschlossen.

adk 26 Juni, 2023 16:56