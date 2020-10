BVB plant in der Champions League bereits mit Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund meldet Youssoufa Moukoko in dieser Saison bereits für die Champions League-Teilnahme an. Der Noch-15-Jährige könnte einen Rekord knacken.

Michael Zorc bestätigt in der “Bild”, dass der Youngster in den Planungen für die Königsklasse bereits eine Rolle spielt: “Ja es stimmt. Wir werden Youssoufa über die B-Liste für die Champions League anmelden.” Am 20. November feiert Moukoko den 16. Geburtstag. Ab diesem Zeitpunkt darf er sowohl in der Bundesliga wie auch in der Champions League auflaufen. In beiden Wettbewerben könnte er zum jüngsten Spieler der Geschichte avancieren.

Der BVB spielt in der Königsklasse am 24. November gegen den FC Brügge.

psc 12 Oktober, 2020 13:13