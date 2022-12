Der BVB und Youssoufa Moukoko liegen noch weit auseinander

Borussia Dortmund möchte Jungstar Youssoufa Moukoko unbedingt langfristig binden. Mit dem derzeit vorliegenden Angebot gelingt dies jedoch nicht.

Einen Austausch zwischen den Parteien gab es, laut «Sky» liegen die Vorstellungen bezüglich der Ausgestaltung des neuen Vertrags aber weit auseinander. In finanzieller Hinsicht gebe es demnach grosse Unterschiede. Der BVB gerät unter Druck: Moukoko könnte im kommenden Sommer ablösefrei wechseln, ab dem 1. Januar 2023 kann er deshalb frei mit anderen Vereinen verhandeln. Und Interessenten soll es einige geben, darunter Topklubs wie Liverpool, Chelsea oder ManUtd. Kommt es zu keiner Einigung verliert der BVB eines seiner grössten Talente ohne eine Ablöse zu kassieren.

Immerhin hat sich Moukoko zuletzt positiv geäussert, was einen Verbleib in Dortmund angeht. «Ich bekomme das Vertrauen vom Trainer. Edin (Terzić, Anm. d. Red.) ist wie ein Vater für mich. Ich fühle mich pudelwohl in Dortmund, kenne das Umfeld, dort sind meine Freunde. Ich liebe den Verein, die Fans lieben mich, hoffe ich. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich würde wirklich gerne in Dortmund bleiben, da habe ich alles», sagte er im November den «Ruhr Nachrichten».

psc 16 Dezember, 2022 17:15