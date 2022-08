BVB stellt zwei Bedingungen für Meunier-Verkauf an Barça

Der belgische Rechtsverteidiger Thomas Meunier von Borussia Dortmund wird wie schon im Winter von Barça umgarnt. Der BVB könnte einem Verkauf des 30-Jährigen zustimmen – allerdings nur unter zwei Bedingungen.

Laut einem Bericht der katalanischen Zeitung “Sport” fordert der Bundesligist für den Nationalspieler eine Ablöse in Höhe von 10 Mio. Euro. Ausserdem will der BVB zunächst selbst einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten, ehe man Meunier ziehen lässt. Für die rechte Seite steht ansonsten derzeit vor allem Marius Wolf zur Verfügung, dieser ist allerdings sehr offensiv ausgerichtet. Meunier steht in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Zuletzt konnte er allerdings nicht auf ganzer Linie überzeugen.

psc 17 August, 2022 11:01