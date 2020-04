Can vergleicht Favre mit Klopp

Beim FC Liverpool durfte Emre Can unter Jürgen Klopp trainieren, beim BVB ist es nun Lucien Favre. Der Defensivspieler zieht den Vergleich.

Jürgen Klopp und Lucien Favre sind ganz unterschiedliche Trainertypen. Einer, der bereits unter beiden Übungsleitern trainieren durfte, ist Borussia Dortmunds Winterneuzugang Emre Can. Im Interview mit der “Bild am Sonntag” machte der deutsche Nationalspieler klar, was beide voneinander unterscheidet.

“Er fragt jeden Tag, wie es uns geht. Dadurch fühlen wir uns wichtig. Er ist ein sehr höflicher Mensch, einfach super. Und seine Trainingseinheiten sind abwechslungsreich, das macht Spass”, schwärmte Can über Favre, mit dem er auch in Corona-Zeiten in engem Austausch ist.

Über seinen ehemaligen Liverpool-Coach sagte der Abräumer derweil: “Klopp kennt jeder, jeder weiß, wie emotional er ist und wie nah er an seinen Spielern dran ist. Aber auch Favre ist ausserhalb des Platzes sehr eng an seinen Spielern.” Alles in allem seien beide Coaches für den 26-Jährigen “grossartige Trainer”.

adk 19 April, 2020 11:37