Chelsea bietet für Haaland jetzt gleich zwei Stürmerstars

Der FC Chelsea lässt in der Personalie Erling Haaland nicht locker und bietet dem BVB nun gleich zwei englische Stürmerstars.

Sowohl Callum Hudson-Odoi (20) wie auch Tammy Abraham (23) würden die Londoner laut “Sky” für den norwegischen Torjäger nach Dortmund schicken. Zusätzlich würde Chelsea auch noch eine Ablöse an den BVB überweisen. Sie würde aber etwas geringer ausfallen als ohne Spielertausch. Haaland bleibt das ganz grosse Transferziel der Blues.

Die Erfolgsaussichten bleiben aber gering. Erst in dieser Woche hat auch der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl erneut bekräftigt, dass man in der kommenden Spielzeit in Dortmund fest mit Haaland rechnet. Ein Transfer ist demnach frühestens in einem Jahr geplant. Ob die Mega-Offerte von Chelsea die Verantwortlichen des Bundesligisten noch einmal ins Grübeln bringt, muss sich weisen.

psc 15 Juli, 2021 13:50