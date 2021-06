Chelsea nimmt Kontakt zu Erling Haaland auf

Erling Haaland ist eines der grossen Transferziele des FC Chelsea. Der Premier League-Klub hat bereits Kontakt zur Entourage des norwegischen Jungstars aufgenommen.

Dies berichtet der in London ansässige “Het Laatste Nieuws”-Journalist Kristof Terreur. Was dies genau zu bedeuten hat, ist allerdings offen: Möglicherweise bereiten die Blues auch erst eine Transferoffensive im Sommer 2022 vor. Borussia Dortmund hat jüngst noch einmal klargestellt, dass Haaland die nächste Saison auf jeden Fall in Schwarzgelb bestreiten wird. Interessenten müssen sich demnach noch gedulden.

Ab nächstem Jahr soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag Haalands greifen. Sie könnte im Bereich von 75 bis 100 Mio. Euro liegen.

psc 4 Juni, 2021 09:47