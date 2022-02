Comeback rückt näher: Erling Haaland ist zurück im Mannschaftstraining

Erling Haaland könnte bald sein Comeback bei Borussia Dortmund geben.

Der norwegische Torjäger hat am Mittwoch wieder Teile des Mannschaftstrainings bestritten. Das Team bereitet sich auf die Europa League-Playoff-Partie gegen die Rangers vor, die am Donnerstagabend über die Bühne geht. Da wird Haaland noch keine Option sein, vielleicht reicht es aber für Sonntag und das Heimspiel gegen Gladbach in der Bundesliga.

Der Stürmer konnte noch nicht alle Übungen mitmachen. Einige Ballübungen und auch bei einem lockeren Fünf-gegen-Drei-Spiel war er am Mittwoch aber dabei.

Haaland musste beim Spiel gegen Hoffenheim am 22. Januar ausgewechselt werden und fehlte seither wegen muskulären Problemen.

psc 16 Februar, 2022 17:53