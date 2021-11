Corona-Fall beim BVB: Thorgan Hazard ist positiv

Auch Borussia Dortmund muss sich mit einem positiven Corona-Befund bei einem Spieler befassen: Thorgan Hazard ist betroffen.

Der belgische Stürmer, der am Samstag beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart während 90 Minuten auf dem Platz stand, wurde positiv getestet. Nach Angaben der Dortmunder steht er deshalb nicht im Kader für das Champions League-Spiel gegen Sporting am Mittwoch. Thorgan Hazard habe weder am Sonntag noch am Montag Kontakt zur Mannschaft gehabt und sich unmittelbar in Isolation begeben. Deshalb werden keine weiteren Qurantäne-Massnahmen bei anderen Spielern oder Staffmitgliedern der Borussia angeordnet.

Der BVB teilt weiter mit: “Alle Mitglieder des BVB-Kaders der Profimannschaft und der U23 sowie die jeweiligen Betreuerteams sind zu 100 Prozent geimpft oder genesen. Weitere Quarantänemaßnahmen sind vor diesem Hintergrund aktuell nicht erforderlich.”

psc 22 November, 2021 13:55