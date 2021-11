Darum soll es Haaland bei seiner Entscheidung wirklich gehen

Bislang ist noch unklar, ob Erling Haaland über Sommer 2022 hinaus bei Borussia Dortmund bleibt oder nicht. Ganz chancenlos scheint der BVB aber nicht zu sein.

An Erling Haaland sollen mit Real Madrid, dem FC Bayern, Paris Saint-Germain oder Manchester City gleich mehrere Top-Klubs Interesse zeigen. Der 21-Jährige will seine Zukunft allerdings mit Bedacht wählen. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano in einem Interview mit Alan Feehely verrät, sei eine Entscheidung um den Stürmer von Borussia Dortmund noch nicht gefallen.

Es sei auch offen, wann diese konkret erfolgen wird. Das Haaland-Lager verspüre demnach momentan keinen Druck, zumal erst einmal die Entwicklungen der kommenden Wochen und Monate abgewartet werden sollen.

Zwar stelle Geld einen wichtigen Faktor dar, allerdings gehe es Haaland primär um das sportliche Projekt, das für seine weitere Laufbahn am sinnvollsten erscheint. Der Norweger will vor allem genügend Spielzeit und weiter Tore erzielen. Beim BVB wäre dies gegeben. Doch ob das reicht, um den Angreifer vom Verbleib zu überzeugen, wird sich erst noch zeigen.

adk 14 November, 2021 13:04