Dortmund erhält im Rennen um Patrick Schick viel Konkurrenz

Leverkusens tschechischer Torjäger Patrik Schick steht bei Borussia Dortmund als künftiger Nachfolger von Erling Haaland hoch im Kurs. Der BVB muss sich allerdings auf ein toughes Rennen einstellen.

Nach Angaben des Portals “90min.com” blicken mit Manchester City, Tottenham Hotspur, der FC Arsenal, West Ham United und Everton gleich eine Vielzahl von englischen Vereinen ein Auge auf den 25-jährigen Angreifer. Wann Schick überhaupt wechselt, steht noch in den Sternen. Sein Vertrag in Leverkusen, wo er in dieser Saison bereits 16 Treffer erzielt hat, läuft bis 2025. Eine Ausstiegsklausel ist offenbar nicht enthalten. Ein Verkauf im Winter ist ausgeschlossen, nächsten Sommer könnte die Situation anders aussehen. Auch je nachdem, was der Stürmer selbst vorhat.

psc 29 Dezember, 2021 13:29