Dortmund wohl langsam genervt von Bellingham-Situation

Jude Bellingham wird mit einem Abgang von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Weil die Gerüchte anhalten, sollen die BVB-Verantwortlichen genervt sein.

Der Vertrag von Jude Bellingham läuft bei Borussia Dortmund zwar noch bis 2026. Doch der englische Nationalspieler könnte die Westfalen bereits im Sommer verlassen. Spanischen Medienberichten zufolge soll es ihn zu Real Madrid ziehen. Doch beim BVB weiss man von einer offiziellen Entscheidung wohl noch nichts.

«Bild»-Fussballchef Christian Falk schreibt bei «Caughtoffside»: «Der BVB ist langsam genervt von der Situation um Jude Bellingham.» Dem BVB gehe es vor allem darum, «Planungssicherheit» zu haben – diese hat man bis dato nicht. Bei einem Transfer in diesem Sommer sind 150 Millionen Euro als Ablöse im Gespräch. «Dortmund will das Geld dann in die Suche nach neuen Spielern investieren. Sportdirektor Sebastian Kehl und Bellinghams Vater Mark sind in Gesprächen», so Falk. Wann eine Entscheidung verkündet wird, steht aus. Doch der Zeitpunkt könnte erst nach dem letzten Saisonspiel liegen. Für die Dortmunder geht es immerhin noch um die Meisterschaft.

adk 30 April, 2023 15:58