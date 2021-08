Einigung da: BVB-Profi Delaney wechselt nach Sevilla

Der Transfer des dänischen Mittelfeldprofis Thomas Delaney von Borussia Dortmund zum FC Sevilla ist fixiert.

Die beiden Klubs haben sich laut “Sport 1” über die Ablösemodalitäten geeinigt: Demnach überweisen die Andalusier 6 Mio. Euro nach Dortmund. Durch Boni kann die Summe noch steigen. Delaney reist noch am Dienstagabend nach Sevilla und wird dort am Mittwoch den Medizincheck absolvieren und anschliessend einen Vertrag unterzeichnen. Delaney wird erstmals in der spanischen La Liga auflaufen. 2018 stiess er noch für 20 Mio. Euro von Werder Bremen zum BVB. Sein dortiger Kontrakt wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen.

