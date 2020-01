Emre Can nimmt für BVB-Wechsel Einbussen in Kauf

Emre Can ist offenbar bereit, für den geplanten Wechsel zu Borussia Dortmund Einbussen beim Salär in Kauf zu nehmen.

Nach Angaben der “Bild” wird der deutsche Mittelfeldprofi beim BVB einen Jahreslohn von 10 Mio. Euro kassieren. In Turin heimste Emre Can bislang satte 16 Millionen pro Jahr ein. Zugunsten von mehr Spielpraxis will der 26-Jährige den Wechsel dennoch vollziehen. Der Vertrag soll bis 2024 laufen. Ausserdem könnte der Spielmacher von Juve noch eine Zahlung erhalten, da er den bis 2022 gültigen Kontrakt nicht erfüllt.

In trockenen Tüchern ist der Deal weiterhin nicht. Die Gespräche zwischen den Vereinen gehen weiter. Im Raum steht eine Leihe mit zwingender Kaufoption für eine Gesamtsumme von 25 bis 30 Mio. Euro. Der BVB muss zudem zunächst Paco Alcacer (an Valencia) verkaufen, damit das notwendige Geld für den Can-Transfer zur Verfügung steht.

psc 28 Januar, 2020 17:37