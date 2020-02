Emre Can richtet Appell an die Mannschaft

Der BVB hat am Samstagabend bitter mit 3:4 bei Bayer 04 Leverkusen verloren. Debütant Emre Can richtet unmittelbar im Anschluss einen Appell an seine Teamkollegen.

Erstmals durfte Emre Can für Borussia Dortmund in der Bundesliga debütieren. Der Neuzugang, der von Juventus Turin kam, erzielte auch gleich ein Traumtor. Gereicht hat es am Ende nicht. In den Schlussminuten hat der BVB das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen aus der Hand gegeben und am Ende mit 3:4 verloren.

“Was die Mannschaft ganz schnell lernen muss: Wenn man führt, muss man dreckiger sein”, ärgerte sich Can nach der Pleite. “Man muss dann auch mal Foul spielen, man muss den Ball noch mal hinten rum spielen.”

Weiter meinte der 26-Jährige: “Wir müssen bei eigener Führung viel besser verteidigen. Wir müssen besser stehen – nicht nur die Abwehr. Die gesamte Mannschaft muss defensiv besser sein.”

adk 9 Februar, 2020 11:43