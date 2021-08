Die Entscheidung um die Zukunft von Roman Bürki ist gefallen

Der Schweizer Goalie Roman Bürki wird vor Transfer-Deadline am Dienstagabend keinen Wechsel mehr vollziehen.

Laut “Blick” verbleibt der 30-Jährige vorerst in Dortmund. Ein Wechsel hat sich im Sommer nicht ergeben und wird auch in letzter Minute nicht zustande kommen. Bürki steht in Dortmund noch bis 2023 unter Vertrag. Mit einem kolportierten Jahressalär von 5 Mio. Euro zählt er zu den Spitzenverdienern. Vorderhand ist er nach Neuzugang Gregor Kobel und Marwin Hitz aber nur die Nummer 3. In dieser Saison musste er bislang stets auf der Tribüne Platz nehmen.

psc 30 August, 2021 14:34