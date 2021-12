Entschieden: Real Madrid will bei Erling Haaland erst 2023 zuschlagen

Real Madrid zählt zu den Vereinen, die sich um Erling Haaland bemühen (können). Ein Engagement des Norwegers scheint für die Königlichen aber frühestens 2023 zum konkreten Thema zu werden.

Laut einem Bericht der “AS” hat die Verpflichtung von Kylian Mbappé im kommenden Sommer höchste Priorität. Der französische Torjäger soll ablösefrei aus Paris kommen. Ein gleichzeitiges Engagement von Haaland scheint bei den Madrilenen vorerst nicht geplant zu sein. Zumal auch Karim Benzema noch bis Juni 2023 unter Vertrag steht. In der kommenden Saison soll er in der Offensive an der Seite seines deutlich jüngeren Landsmanns Mbappé wirbeln.

Ob Real bei Haaland im Sommer 2023 tatsächlich zum Zug kommt, steht noch in den Sternen. Andere Vereine könnten sich sehr wohl bereits im kommenden Kalenderjahr um den 21-jährigen Jungstar bemühen.

psc 21 Dezember, 2021 12:13