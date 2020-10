Baldiger Haaland-Abgang beim BVB: Das ist dran

Der norwegische Stürmer Erling Haaland läuft seit Beginn dieses Jahres für Borussia Dortmund auf. Das Interesse an ihm ist bei europäischen Spitzenklubs bereits riesig. Ein baldiger Wechsel ist allerdings nicht geplant.

Der 20-Jährige steht beim BVB grundsätzlich bis 2024 unter Vertrag. Allerdings soll es eine interne Absprache geben, wonach Haaland den Verein in zwei Jahren – also in der Sommer-Transferperiode 2022 bei einem passenden Angebot verlassen dürfte.

Laut “Sport Bild” ist ein vorheriger Transfer auch für den Norweger und dessen Vater Alf-Inge sowie Berater Mino Raiola keinThema: Haaland ist weiterhin voll überzeugt sich bei Borussia Dortmund gut entwickeln zu können. Im Gegensatz zu noch grösseren Vereinen wie Real Madrid, Juventus oder ManUtd sind regelmässige Einsatzzeiten beim Bundesliga-Klub mehr oder weniger garantiert. Auch deshalb entschied er sich letztlich trotz zahlreicher Angebote im vergangenen Winter für Dortmund – und gegen Juve oder ManUtd.

psc 21 Oktober, 2020 10:32