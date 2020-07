Haaland-Backup: So plant der BVB

Noch vor der Corona-Pandemie galt die Verpflichtung eines Backups für Erling Haaland für das Sturmzentrum als eine der grossen Pläne des BVB auf dem Transfermarkt in diesem Sommer. Dies hat sich inzwischen geändert.

Nachdem die Transfers von Thomas Meunier und Jude Bellingham unter Dach und Fach gebracht wurden, wird sich Dortmund auf dem Transfermarkt nun zurückhalten – auch was die Verpflichtung eines weiteren Stossstürmers anbelangt. Michael Zorc betont im “kicker”, dass man auch ohne weiteren Stürmer über genügend Alternativen verfügt. Der Name Youssoufa Moukoko wird diesbezüglich ebenfalls genannt. Dank einer neuen Regelung könnte der Torjäger ab seinem 16. Geburtstag, der am 20. November dieses Jahres erfolgt, auch in der Bundesliga zum Einsatz gelungen.

“Ich warne vor einer zu grossen Erwartungshaltung”, betont Zorc allerdings. Im Angriff könnten auch Marco Reus, Jadon Sancho, Thorgan Hazard oder Giovanni Reyna die Rolle als Stossstürmer übernehmen, falls Haaland ausfällt. Eine klassische Neun gebe es ohnehin nicht mehr, ergänzt Zroc.

psc 23 Juli, 2020 11:44