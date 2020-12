Erling Haaland beendet die Reha in Katar und hate gute Nachrichten

Borussia Dortmunds Torjäger beendet seine Reha in Katar und kehrt nach Dortmund zurück.

Der 20-jährige Norweger erholte sich in den vergangenen Tagen an der Wärme von seinem Muskelfaserriss, den er sich vor zwei Wochen zugezogen hatte. Haaland blickt positiv auf den Kurztrip und freut sich nun auf die nächsten Schritte in Deutschland: “Die Einrichtungen und die Klinik-Mitarbeiter, die ich bei Aspetar getroffen habe, waren ausgezeichnet. Ich habe mich von meiner Verletzung erholt und freue mich darauf, bald wieder zu spielen.”

In diesem Jahr wird Haaland allerdings nicht mehr für den BVB spielen. Erst nächstes Jahr greift er wieder voll an.

