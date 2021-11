Erling Haaland hofft auf Comeback zum Bayern-Spiel

Erling Haaland kehrt nach dreizehntägiger Reha in Norwegen und Marbella nach Dortmund zurück. Der Torjäger ist voll im Fahrplan.

Die Reha des 21-Jährigen läuft sogar so gut, dass er vielleicht doch noch in diesem Jahr sein Comeback geben kann. Im Lager von Dortmund wächst laut “Bild” die Hoffnung, dass Haaland für das Spitzenspiel gegen den FC Bayern in der Bundesliga am 4. Dezember rechtzeitig fit wird. Sollte er keinen Rückschlag erleben, könnte dies klappen.

Der Stürmer erlitt vor knapp einem Monat eine Verletzung am Hüftbeuger und muss seither pausieren. Ein Risiko wird man beim BVB nicht eingehen. Sollte es Haaland nicht reichen, wird dieser erst im kommenden Jahr wieder auf dem Platz stehen.

