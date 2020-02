Jungstar Erling Haaland erhält ein Interviewverbot

Jungstar Erling Haaland wird vom norwegischen Fussballverband eine Interviewsperre oktroyiert.

Am 26. März trifft Norwegen in Oslo im Playoff-Halbfinal auf Serbien. Zwar wird Erling Haaland im Vorfeld am 23. März auf der offiziellen Pressekonferenz auftreten, zu Einzelinterviews kommt es allerdings nicht, wie der norwegische Fussballverband NFF nun offiziell kommuniziert. “Erling spricht am liebsten mit seinen Füssen”, teilt Norwegens Pressechef Svein Graff gegenüber der Zeitung “Verdens Gang” mit.

Die Massnahme soll vor allem auch zum Schutze Haalands dienen. Die Anfragen, auch von Talkshows oder anderen Unterhaltungssendungen, seien zurzeit zahlreich. Nach dem Wechsel zum BVB und seinem Traumstart da mit sieben Toren in drei Spielen wurde der Hype in den vergangenen Tagen und Wochen sogar noch grösser.

Auch die Dortmunder schirmen ihren Neuzugang ab: Zwar sprach Haaland bereits bei kurzen Matchinterviews nach Abpfiff, in der Mixed Zone ist er allerdings jeweils nicht anzutreffen.

psc 4 Februar, 2020 11:27