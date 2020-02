Deshalb würde Erling Haaland perfekt zu Real Madrid passen

Erling Haaland hat bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen seit er zu Beginn des Jahres dort aufläuft. Schon jetzt wird darüber spekuliert, wo der Weg des Norwegers einst hinführen könnte. Real Madrid wäre eine perfekte Adresse, wenn es nach dem spanischen Angreifer Alvaro Negredo geht.

Der 34-jährige Angreifer, der selbst aus Madrid stammt und einst auch für den Klub spielte, hat eine sehr hohe Meinung von Erling Haaland und glaubt, dass dieser perfekt zu den Königlichen passen würde. “Ich habe ihn schon oft spielen sehen, er ist spektakulär. Er kann mit beiden Füssen abschließen, nutzt jede Chance. Und er entwickelt sich noch weiter”, sagt er der “Marca” und ergänzt: “Er würde perfekt zu ihnen passen und könnte sich gut mit Karim Benzema ergänzen.”

Negredo läuft inzwischen in Katar für Al-Nasr auf. Er verfügt auch über eine Vergangenheit bei ManCity, Valencia und Besiktas. Im Real-Sturm mangelt es seiner Meinung nach derzeit an Manpower neben Karim Benzema: “Er braucht einen weiteren Stürmer an seiner Seite.”

psc 25 Februar, 2020 18:58