Erling Haaland hat sich nach Katar verabschiedet

Dortmunds Torjäger Erling Haaland hat sich nach seinem Muskelfaserriss erst einmal aus Europa verabschiedet und ist nach Katar gereist.

Trotz Corona-Pandemie nahm der 20-jährige Norweger – unter den gegebenen Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemassnahmen – die Flugreise in die Wüste in Angriff. Auf Instagram hat Haaland nach der Ankunft bereits ein Foto gepostet. Die Reise ist mit dem BVB abgesprochen. In diesem Kalenderjahr wird er wegen seiner Verletzung für die Dortmunder nicht mehr auflaufen.

Der Jungstar wird die Reha erst einmal an der Wärme fortsetzen. Nach seiner Rückkehr wird er wieder in die engmaschige Testung in Dortmund aufgenommen. Wann er genau auf den Platz zurückkehren kann, ist noch unklar.

