Ex-Förderer Klopp hat Rat an Götze

Mario Götze wird Borussia Dortmund definitiv nach Ablauf der laufenden Saison verlassen. Mit dessen Ex-Coach Jürgen Klopp hat nun ein ganz wichtiger Wegbegleiter ein Rat für seinen ehemaligen Schützling.

Der Vertrag von Mario Götze wird bei seinem Jugendklub Borussia Dortmund nicht mehr verlängert. Den Offensivspieler wird es allem Anschein nach ins Ausland ziehen. Für Jürgen Klopp war diese Entwicklung absehbar.

Es sei “keine Überraschung mehr” gewesen, meint Götzes ehemaliger Trainer bei “Sky”. Seinem früheren BVB-Spieler rät er deshalb zu einem Verein, der ihm reichlich Spielpraxis gewährleisten kann, “dann glaube” Klopp, “werden wir den alten Mario Götze wiedersehen.”

In der Saison 2019/20 kam der 28-Jährige unter BVB-Coach Lucien Favre nur sechs Mal in der Startelf zum Einsatz. In der Rückrunde spielte Götze bisher erst 30 Minuten für den Revierklub.

adk 7 Juni, 2020 16:34