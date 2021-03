“F***ing bullshit”: Haaland nach Remis gegen Köln stinksauer

Das 2:2 von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln sorgte bei Erling Haaland für Verärgerung – obwohl er einen Doppelpack erzielte.

Borussia Dortmund befindet sich in der Bundesliga nach dem 26. Spieltag auf dem 5. Tabellenplatz. Auf den Viertplatzierten Eintracht Frankfurt sind es vier Zähler Abstand. Umso ärgerlicher, dass der BVB am Samstag beim 1. FC Köln nicht über ein 2:2 hinauskam.

Besonders genervt hat dies Erling Haaland, der einen Doppelpack schnürte. Der Norweger düste bereits in der Halbzeit schnell in die Kabine. “I f***ing hate this. F***ing bullshit”, habe der Angreifer laut “Bild”, die sich auf Ohrenzeugen berief, geschrien. “Erling hatte fünf Abschlüsse und macht wieder zwei Tore. Trotzdem sieht man seine Enttäuschung heute, weil er den Platz mit drei Punkten verlassen wollte. Dieser Siegeswille zeichnet ihn aus. Das zeigt er uns jeden Tag und euch ein oder zwei Mal die Woche”, sagte Trainer Edin Terzic dazu.

adk 21 März, 2021 16:18