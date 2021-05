Fix: Erling Haaland ist für DFB-Pokalfinale fit

Erling Haaland ist für das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig definitiv einsatzbereit.

Der norwegische Torjäger des BVB war beim Anschwitzen am Vormittag vor der Partie in Berlin dabei, wie “Bild” und “Sport Bild”-Reporter Sven Westerschulze twittert. Damit ist er für Trainer Edin Terzic definitiv eine Option. Die Frage stellt sich noch, ob Haaland nach Überwinden seiner muskulären Problemen und einer rund zweieinhalbwöchigen Pause direkt wieder in der Startelf steht oder zunächst auf der Ersatzbank Platz nimmt.

Gute Nachrichten beim #BVB: Nachdem #Haaland gestern Abend das Abschlusstraining gut überstanden hat, ist er auch gerade beim „Anschwitzen“ dabei: Kleine Einheit seit 11h in der Nähe des Hotels. Frage ist jetzt nur noch, ob Startelf oder Bankplatz heute Abend #RBLBVB @SPORTBILD — Sven Westerschulze (@westsven) May 13, 2021

psc 13 Mai, 2021 11:49