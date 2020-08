Freigestellt: Gomez soll den BVB verlassen

Nach seinem Leih-Jahr beim spanischen Zweitliga-Aufsteiger SD Huesca wird Sergio Gomez Borussia Dortmund aller Wahrscheinlichkeit dauerhaft verlassen. Der BVB stellt ihn angeblich frei, damit er sich einen neuen Verein suchen kann.

Nach zweieinhalb Jahren der Zusammenarbeit werden sich Sergio Gomez und Borussia Dortmund wohl endgültig trennen. Laut dem TV-Sender “Sport1” wurde der 19-Jährige per sofort freigestellt und darf sich auf die Suche nach einem neuen Klub begeben.

Gomez war in der vorhergehenden Saison an SD Huesca verliehen, für die er zwar 36 Ligaspiele absolvierte und am Ende sogar in LaLiga zurückkehrte. Wirklich überzeugen konnte Gomez allerdings nur in wenigen Fällen. Einige Klubs aus Spanien sollen interessiert sein, konkret wurde es bisher nicht.

Im Winter 2018 war Gomez für immerhin drei Millionen Euro aus der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona gekommen und hat seither lediglich sieben Profi-Minuten sammeln dürfen. Vertraglich ist er noch bis 2022 gebunden.

aoe 17 August, 2020 09:24