Geklärt: Edin Terzic bleibt beim BVB und übernimmt eine neue Aufgabe

Die Zukunft von Edin Terzic ist geklärt: Der ehemalige BVB-Cheftrainer bleibt dem Klub erhalten, wird aber nicht Assistent von Marco Rose.

Stattdessen übernimmt der 37-Jährige den neu geschaffenen Posten als Technischer Direktor, wie die Dortmunder am Dienstag mitteilen. Terzic will auf eigenen Wunsch hin nicht mehr Teil des Trainerstabs sein. Der Vertrag wurde dennoch bis 2025 verlängert. In der neuen Aufgabe will der seine Erfahrungen bündeln und weitergeben. “All diese Themen bündeln und sie wertvoll für meinen Verein machen zu können, war am Ende der Antrieb, um die Aufgabe zu übernehmen. Die Idee ist im Zuge unserer Saisonanalyse entstanden, Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl und ich haben gemeinsam ein Anforderungsprofil entwickelt und mein Aufgabengebiet abgesteckt. Jetzt kann ich es kaum erwarten zu beginnen”, sagt Terzic, der den neuen Cheftrainer Marco Rose über seine Entscheidung informiert hat: “Es war immer Marcos Wunsch, dass ich Teil seines Trainerteams werde. Er hat mich das jederzeit spüren lassen. Ich wiederum habe ihn stets an meinen Überlegungen teilhaben lassen. Ich glaube, Marco hat gespürt, dass mir dieser Schritt nicht leicht fällt. Aber er hat nachvollziehen können und akzeptiert, dass der Wunsch, diese neue Position auszufüllen und der Glaube, dass es genau das ist, was ich im Moment will, einfach zu groß wurde.”

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist erfreut, dass Terzic, der über mehrere Cheftrainer-Angebote verfügte, in Dortmund bleibt: “Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in dieser Konstellation bestmöglich aufgestellt sind und erfolgreich arbeiten werden.”

psc 29 Juni, 2021 13:15