Giovanni Reyna verlängert beim BVB langfristig

Giovanni Reyna feiert am Freitag seinen 18. Geburtstag. Sehr zeitnah wird das amerikanische Supertalent den Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2024 verlängern.

Da er bisher noch minderjährig war, konnte sich Reyna noch nicht langfristig an den Bundesligisten binden. Dies wird aber in Kürze geschehen: Laut “CBS Sports” sind alle Parameter für einen neuen Kontrakt ausgehandelt. Der Angreifer wird in Kürze bis 2024 verlängern. Laut “Bild” kassiert der Jung-Nationalspieler bereits 2,5 Mio. Euro pro Jahr.

Der US-Stürmer stiess im Sommer 2019 aus seiner Heimat zum BVB und hat sich dort nach gerade mal einem halben Jahr fix im Kader der Profis etabliert. In dieser Saison erzielte er in 12 Pflichtspielen für seinen Verein bereits zwei Tore und fünf Assists.

🚨Gio Reyna has signed a contract extension with Borussia Dortmund, sources confirm to CBS Sports. Signed through 2⃣0⃣2⃣4⃣. — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) November 12, 2020

psc 12 November, 2020 18:43