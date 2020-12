Gladbach schnappt dem BVB einen Wunschstürmer weg

Borussia Mönchengladbach schnappt Borussia Dortmund das Sturmtalent Phil Beckhoff vor der Nase weg.

Der 20-jährige Angreifer spielt derzeit noch bei Regionalligist SC Wiedenbrück. Im Winter ist aber ein Wechsel zu einem Bundesliga-Klub geplant. Der BVB führte mit Beckhoff bereits Gespräche und wollte den Youngster für die zweite Mannschaft unter Vertrag nehmen, wie BVB-Manager Ingo Preuss gegenüber “RevierSport” verrät: “Wir waren sehr an ihm interessiert und die Gespräche waren auch schon fortgeschritten. Leider hat er sich umentschieden und uns abgesagt.” Stattdessen wird es den früheren Schalke-Junior zu Ligakonkurrent Gladbach ziehen.

In der aktuellen Saison hat Beckhoff in 20 Ligaspielen bereits neun Treffer markiert. Der Youngster hofft auf eine Zukunft in der Bundesliga.

psc 29 Dezember, 2020 11:36