Gladbach schnappt Stuttgart ein Supertalent weg

Borussia Mönchengladbach nimmt im Hinblick auf die kommende Saison den defensiven Mittelfeldspieler Per Lockl unter Vertrag.

Der 19-Jährige wird bei den Fohlen zunächst in die U23 integriert. Er wechselt ablösefrei vom VfB Stuttgart nach Gladbach. In dieser Saison kommt er bei den Schwaben in der U19 zum Einsatz, wo seine Bilanz mit acht Treffern und sieben Assists aus 20 Pflichtspielen überragend ist. Per Lockl ist auch Kapitän der Mannschaft.

“Per Lockl ist ein sehr talentierter Spieler. Von der Art, wie er Fußball spielt, passt er gut zu Borussia. Wir freuen uns, dass wir Per für uns gewinnen konnten und er bei uns den Weg über die U23 gehen möchte”, sagt Roland Virkus, Gladbachs Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.

psc 28 Mai, 2020 13:26