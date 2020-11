Götze über DFB-Comeback: “Bin ja nicht derjenige, der das entscheidet”

Mario Götze peilt eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft an. Nach dem starken Start bei der PSV Eindhoven sendete Bundestrainer Joachim Löw dem WM-Final-Siegtorschützen von 2014 positive Signale. Der Offensivspieler würde gerne wieder für Deutschland auflaufen.

Letztmals lief Mario Götze im November 2017 für Deutschland auf. Seither hat der 28-Jährige, der im Sommer nach seinem Vertragsaus bei Borussia Dortmund bei der PSV Eindhoven anheuerte, kein Länderspiel mehr für die DFB-Auswahl bestritten.

“Ich habe mich gefreut, dass er diesen Schritt gemacht hat. Er hat seine Frische, seine Leichtigkeit, seine Spielfreude entdeckt”, sagte Joachim Löw angesichts Götzes Wechsel von Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven dem “ZDF” und fügte an: “Man muss ihm Zeit geben, er hat sehr lange nicht gespielt. Man muss sehen, wie er sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Jetzt war er für mich kein Thema.”

Aktuell ziehe der deutsche Bundestrainer also eine Rückkehr des Angreifers noch nicht in Erwägung. Spielt Götze bei der PSV weiterhin konstant gut, dürfte er sich allerdings tatsächlich realistische Chancen auf eine Euro-Teilnahme ausrechnen. “Ich bin ja nicht derjenige, der das am Ende entscheidet. Von daher ist der Jogi und sein Team natürlich dafür verantwortlich. Für mich ist natürlich immer schön, wenn er sich darüber äussert und das auch noch positiv”, erklärte Götze am Samstagabend im “Aktuellen Sportstudio” des “ZDF” persönlich und betonte: “Was dann danach passieren wird oder welcher Schritt dann kommt, das ist offen, das wird sich zeigen. Ich fühle mich gut, ich bin fit, ich kann spielen. Das ist das Wichtigste.”

adk 15 November, 2020 11:51