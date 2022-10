Gregor Kobel brilliert beim BVB-Comeback direkt

Rund vier Wochen war der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel bei Borussia Dortmund zum Zuschauen verdammt. Bei seiner Rückkehr setzte sich der Schweizer direkt wieder in Szene.

Auch Kobel ist es zu verdanken, dass der BVB nach einer insgesamt schwachen Leistung in der Champions League gegen den FC Sevilla zumindest ein 1:1-Remis bewerkstelligen konnte. Den Vorderleuten des 24-Jährigen unterliefen immer wieder einfache Abspielfehler. Ausserdem waren sie in der Defensive teilweise zu weit von den spanischen Gegnern weg. Kobel intervenierte mehrfach in höchster Not und konnte trotz längerer Pause infolge eines Muskelfaserrisses sofort wieder an seine frühere Leistungen anknüpfen.

Mit dem Remis verpasste Dortmund den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase. Mit sieben Punkten sieht es diesbezüglich aber weiterhin gut aus.

psc 12 Oktober, 2022 10:41