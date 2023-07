Gregor Kobel und der BVB verhandeln über Vertragsverlängerung

Der Schweizer Goalie Gregor Kobel und Borussia Dortmund befinden sich in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung.

Laut "Ruhr Nachrichten" dauern die Verhandlungen schon eine ganze Weile an. Kobel ist noch bis 2026 an den BVB gebunden. Der Bundesligist will die Nummer 1 aber noch längerfristiger binden und bietet auch eine satte Gehaltserhöhung an. Beim Klub ist man optimistisch, dass Kobel sein Arbeitspapier letztlich verlängert, auch wenn die Gespräche wohl noch andauern werden.

Möglicherweise wird der Goalie auch zum neuen Captain ernannt. Die Reus-Nachfolge ist noch offen, Kobel gilt als Anwärter. Als Leistungsträger und Führungsspieler geht er bereits seit seiner Ankunft aus Stuttgart im Sommer 2021 voran.

psc 17 Juli, 2023 15:06