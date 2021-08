Gregor Kobel zum BVB-Wahnsinn: “Ist nicht selbstverständlich”

Der Signal Iduna Park war am Freitagabend ein einziges Tollhaus. Gregor Kobel beschrieb nach dem Last-Minute-Sieg über die TSG Hoffenheim seine Gefühlslage. Der BVB-Goalie hielt seine Mannschaft ein ums andere Mal im Spiel.

Auf den späten 2:2-Ausgleich der TSG Hoffenheim reagierte Borussia Dortmund in Form von Erling Haaland mit dem noch späteren Siegtreffer – und brachte damit den BVB zum kollektiven Ausrasten. Zuvor hatte Gregor Kobel seine Mannschaft vor allem mit Paraden im Privatduell gegen Andrej Kramaric brilliert.

“Das war heute ein richtiges Emotionsspiel. Es ging hoch und runter. Am Ende muss man sagen, dass wir super Kampfgeist bewiesen haben. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, nach so einem späten Ausgleich zurückzukommen und das Spiel zu gewinnen. Das hat super gutgetan”, musste sich Kobel im Anschluss an die Partie erst mal sortieren.

Der 23-Jährige fand aber auch kritische Worte. Es sei trotz des Siegs nicht alles positiv, meinte Kobel. “Wir hätten es heute schon früher klar machen können. Das ist ein fader Beigeschmack, aber am Ende sind wir super happy darüber, dass wir das Spiel noch gewonnen haben.”

Der BVB zeigte damit die richtige Reaktion auf die enttäuschende 1:2-Niederlage beim SC Freiburg in der Vorwoche. Vorübergehend stehen die Dortmunder mit sechs Punkten aus drei Spielen an der Tabellenspitze der Bundesliga.

aoe 28 August, 2021 11:17