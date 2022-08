Deshalb wollte Cristiano Ronaldo zum BVB wechseln

Ein möglicher Wechsel von Cristiano Ronaldo von Manchester United zu Borussia Dortmund war zwischenzeitlich zumindest für den Portugiesen selbst tatsächlich ein heisses Thema. Dies hat auch mit einer Klausel zu tun.

Laut “Sport Bild” wurde der 37-jährige Routinier von einem Vertrauten seiner Berater-Firma tatsächlich dem BVB angeboten. Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke winkte aber aus verschiedenen Gründen aber rasch ab. Dabei ging es nicht nur um die Finanzen, sondern wohl auch um die Befürchtung, dass sich die Aufmerksamkeit zu sehr auf den Neuzugang richtet und sich die Mannschaft nicht ideal entwickeln kann. Ronaldo strebt einen Wechsel zu einem für die Champions League qualifizierten Verein auch aus finanziellen Gründen an: Viele seiner Sponsoring-Verträge sollen ihm deutlich weniger Einnahmen bescheren, wenn er nicht in der Königsklasse aufläuft. Zudem ist die Bundesliga die einzige Top-Liga, in der CR7 bisher nicht spielte. Für die Fussballlegende, die durchaus viel Wert auf seine persönlichen Errungenschaften legt, kein unwichtiger Faktor.

psc 24 August, 2022 10:51