Haaland: BVB kann ohne Sancho “noch besser werden”

Jadon Sancho verlässt Borussia Dortmund, um fortan bei Manchester United aufzulaufen. Zwar bedauert Erging Haaland den Abgang, sieht dennoch das Positive.

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal “Stadium Astro” sprach Erling Haaland nun über den Abgang von Jadon Sancho, den es zu Manchester United zieht. Haaland sei “natürlich traurig”, dass der Engländer den BVB verlässt, aber nicht “enttäuscht”. Haaland meinte: “Sancho und ich haben uns sehr gut verstanden und er ist ein Topspieler. Es ist wie es ist. Und so ist Fußball. Man weiss nie, was passiert.”

Der Norweger “denke, dass es eine Menge anderer guter Spieler gibt, mit denen ich gut klarkomme. Und es kann noch besser werden. Wir müssen sehen, mit wem ich am besten zusammenpasse”. Mit Sancho spielte er indes anderthalb Jahre zusammen.

adk 18 Juli, 2021 12:28