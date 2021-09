Haaland-Verbleib beim BVB? Watzke: “Natürlich wird das schwer”

Der Vertrag von Stürmerstar Erling Haaland läuft bei Borussia Dortmund noch bis 2024. Dennoch halten sich Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bezieht Stellung.

Bei Erling Haaland besteht die Annahme, dass die laufende Saison seine letzte bei Borussia Dortmund sein wird. Der Norweger könne den BVB im kommenden Sommer verlassen, dafür gibt es laut der “AS” eine mündliche Vereinbarung.

Im Interview mit der “Welt” wurde Hans-Joachim Watzke nun danach gefragt, wie es um einen Verbleib von Haaland stehe. “Natürlich wird das schwer”, meinte der Geschäftsführer der Dortmunder, sagte zugleich auch: “Ich sage aber nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist. Wir werden alles machen, was wir machen können, um unsere Topspieler auch in Zukunft an uns zu binden.” Doch dürfte es angesichts der Interessenten schwierig für den Bundesligisten werden, den Norweger zu halten-

