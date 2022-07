Hiobsbotschaft: Akanji beim BVB nur noch die Nummer 4 in der Innenverteidigung

Manuel Akanji scheint bei Borussia Dortmund in der Hierarchie der Innenverteidiger deutlich abgerutscht zu sein.

Einer der Gründe dafür ist die Wechselposse, die in den vergangenen Wochen und sogar Monaten um ihn entstanden ist. Weil er seinen nur noch bis Juni 2023 gültigen Vertrag trotz zweier Angebote des BVB nicht verlängern wollte, gilt er nun als Verkaufskandidat. Laut “Sky” ist Akanji hinter den Neuzugängen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle sowie Mats Hummels nur noch Innenverteidiger Nummer 4. In der vergangenen Saison war er in er Hierarchie der zentralen Abwehrspieler noch ganz oben.

Akanji wird neben den weiteren Transferkandidaten wie etwa Nico Schulz ins Trainingslager von Dortmund nach Bad Ragaz reisen. Ein Transfer des 26-Jährigen noch in diesem Sommer ist aber weiterhin sehr gut möglich. Bislang fehlen die konkreten Angebote noch. Unter anderem soll Inter Mailand im Rennen sein. Allerdings nur dann, wenn Milan Skriniar zu Paris St. Germain wechselt.

psc 14 Juli, 2022 17:49