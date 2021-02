Hitz patzt schwer, Kobel fängt sich fünf

Heute waren wieder einige Schweizer Legionäre auf den europäischen Fussballplätzen unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Florent Hadergjonaj (Kasimpasa): War heute der einzige Lichtblick seiner Mannschaft, die zu Hause mit 1:4 gegen Hatayspor unterging. Der in Langnau geborene Kosovare lieferte den Assist zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Granit Xhaka (FC Arsenal): Die Gunners kassierten die zweite Niederlage in Folge und verloren mit 0:1 bei Aston Villa. Daran konnte auch der Nati-Star nichts ändern, der mit 111 Ballaktionen einmal mehr der Londoner Ballmagnet war. In der Nachspielzeit holte sich Xhaka noch durch ein Foul die Gelbe Karte ab.

FC Augsburg – VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Ruben Vargas kam auf Augsburger Seite einmal mehr nur zu einem Kurzeinsatz. Nach seiner Verletzung scheinen dem Flügelstürmer noch einige Körner zu fehlen. Beim Gegner durften mit Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi gleich drei Legionäre jubeln. Mbabu zeigte eine starke Leistung, war hinten solide und versuchte vorne Akzente zu setzen. Steffen hatte nach einer halben Stunde eine Kopfballchance, die aber zu zentriert ausfiel. Er war an fast allen Wolfsburger Offensivaktionen beteiligt und wurde nach einem ebenfalls guten Arbeitstag zehn Minuten vor Schluss ausgewechselt. Mehmedi wartete vergeblich auf seine Einwechslung.

Urs Fischer (Union Berlin): Für den ehemaligen Basler Coach und Union war es das vierte sieglose Spiel in Folge. In Mainz verlor der FCU mit 0:1, weil er lange Zeit komplett harmlos unterwegs war.

SC Freiburg – Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Der BVB kommt in dieser Saison einfach auf keinen grünen Zweig – und dann patzt auch noch Marwin Hitz. Am rechten Strafraumeck fiel dem Freiburger Schmid der Ball vor die Füsse, der ins kurze Eck abzog. Das Spielgerät klatschte dann an den Innenpfosten und glitt im Anschluss Hitz durch die Hände. Ansonsten hatte der Bürki-Vertreter auch schon in der 10. Minute Probleme, als er einen Schuss nur nach vorne abklatschen liess. Manuel Akanji erwischte einen guten Nachmittag, verzeichnete starke 119 Ballaktionen und wich oft auf den linken Flügel aus. Kurz vor Schluss holte er sich nach einem taktischen Foul die Gelbe Karte ab.

Gregor Kobel (VfB Stuttgart): Der Goalie wurde in Leverkusen schon nach wenigen Minuten geprüft und klärte stark gegen Bailey gerade noch so an die Latte. An dem Goalie lag es mit Sicherheit nicht, dass Stuttgart mit 2:5 unterging. Mehrmals bewahrte Kobel mit guten Paraden seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage.

Albian Ajeti (Celtic Glasgow): Stand nach seinem Gala-Auftritt gegen Kilmarnock erneut in der Startelf, blieb heute allerdings ohne Torbeteiligung. Fand sich aber gut zurecht und schaltete sich oft vielversprechend ein. Nach 70 Minuten war Ajetis Arbeitstag gegen Motherwell (2:1) zu Ende.

Benjamin Siegrist (Dundee United): Er wird nächste Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem anderen Klub spielen. Auch am heutigen Nachmittag zeigte Siegrist wieder, warum er so stark umworben ist. Das 2:0 bei Ross County sicherte er mit fünf teils überragenden Paraden.

Fabian Schär (Newcastle United): Wichtiger Sieg für den Nati-Star und seine Kollegen. Auf heimischem Rasen wurde Southampton mit 3:2 bezwungen. Schär hatte allerdings einen gebrauchten Nachmittag, gewann keinen seiner Zweikämpfe und verzeichnete nicht einmal 30 Aktionen am Ball.

Monza – Empoli 1:1 (0:1)

Im Spitzenspiel der Serie B kam es am Ende zur Punkteteilung. Nedim Bajrami auf der Zehn und Nicolas Haas im rechten Mittelfeld kamen gegen den neureichen Klub aus Monza über 90 Minuten zum Einsatz. Letztgenannter lieferte ein starkes Spiel ab und bereitete einen Treffer vor.

